Avião bater em carro no aeroporto é evento 'crítico', dizem especialistas

A Concessionária reforça seu compromisso com a Segurança Operacional e segue em colaboração com o CENIPA, órgão que está conduzindo as investigações."

Veja o posicionamento da FAB:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informa uma ocorrência na corrida de decolagem, nesta terça-feira (11/02), envolvendo uma aeronave da companhia Gol e uma viatura da Administradora do Aeroporto Internacional do Galeão - RIOgaleão, no Rio de Janeiro (RJ).

A FAB ressalta que a pista do aeródromo foi entregue para descontaminação após análises técnicas realizadas pelos Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III). A Ação Inicial envolvendo o Boeing 737-8 MAX da Gol Linhas Aéreas, de matrícula PS-GPP, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), encontra-se em andamento.

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes."