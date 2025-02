Por que motores a jato não têm grades para protegê-los do impacto com aves?

Caso vários objetos ou aves tampassem a entrada de ar, o motor se tornaria inútil para o voo, em tese. Ainda, caso a ave ficasse presa na grade, suas penas e outras partes, como asas e patas, poderiam ser arrancadas com a força do vento e irem para dentro do motor de qualquer maneira.

Alguns motores têm proteção

Nos motores turboélice, que são aqueles nos quais uma turbina faz mover uma hélice responsável pela propulsão do avião, pode existir uma proteção na entrada de ar do motor, que é bem menor, o que não afetaria o consumo de combustível de maneira significativa.

Isso é bem diferente do que ocorreria com os motores a jato de aviões como o Boeing 737 ou o Airbus A320, encontrados com mais frequência em voos comerciais no Brasil, nos quais os bocais de entrada de ar são bem maiores.

Desde 2013, o país registrou 440 incidentes, cinco incidentes graves e quatro acidentes envolvendo a colisão com aves e aviões em que foram realizadas investigações, segundo dados do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Aeronáutica. Quanto aos acidentes, todos eles foram com aeronaves de pequeno porte e não houve mortes.

Levando em consideração todas as colisões com aves, incluindo aquelas que não foram caracterizadas como incidente, incidente grave ou acidente pelo Cenipa, apenas em 2022 foram reportadas 3.484 ocorrências do tipo em todo o Brasil.