Pedido recorde: Como a aviação executiva da Embraer virou destaque mundial?

Como a empresa chegou nesse patamar e qual seu espaço no mercado hoje?

Pedido recorde

No começo de fevereiro, a fabricante brasileira fechou um acordo bilionário com a norte-americana Flexjet, uma das maiores empresas de propriedade compartilhada de jatos executivos do mundo. O valor do acordo é avaliado em US$ 7 bilhões (R$ 40,4 bilhões).

Este é considerado o maior pedido da empresa dos EUA, além de ser o maior pedido firme de aeronaves para a Embraer. Nele, estão incluídos o fornecimento de aeronaves Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, além de um pacote de serviços e suporte para a operação dos jatos.

Antes disso, em 2023, a NetJets, empresa de táxi-aéreo e propriedade compartilhada de aeronaves, havia fechado um pedido de 250 unidades do avião Praetor 500. O montante da negociação era de mais de US$ 5 bilhões, e a empresa já havia recebido 120 aeronaves Phenom 300E anteriormente.

O valor de ambos pedidos é superior à oferta de compra da divisão de aviação comercial da empresa feita pela Boeing e definida em 2018, que tinha o valor de US$ 4,2 bilhões à época. Em 2020, a fabricante norte-americana desistiu da joint venture com a Embraer, e, em 2024, foi fechado um acordo para a companhia brasileira receber US$ 150 milhões como ressarcimento por quebra de contrato.