O atleta olímpico que atirou nos pilotos em pleno voo para conseguir seguro

Antes do voo

Na manhã de 6 de maio de 1964, Gonzalez comprou um revólver Smith and Wesson Modelo 27 Magnum, com capacidade para seis tiros. Junto à arma, ele também havia comprado um kit de munições.

A amigos e parentes, Gonzales avisou que morreria no dia 6 ou no dia 7 de maio. Ele falou sobre sua morte em um desses dias constantemente na semana anterior ao acidente.

Na noite de 6 de maio, o esportista partiu do Aeroporto Internacional de San Francisco em um voo da Pacific Air Lines rumo a Reno, no Estado de Nevada (EUA). Ele já tinha a passagem de retorno comprada para a manhã do dia seguinte.

Antes do voo da ida, ele havia mostrado seu revólver para vários amigos no aeroporto. A uma pessoa ele disse que pretendia atirar em si mesmo, e várias testemunhas o viram embarcar no avião com um pequeno pacote contendo a arma e munições.

Apólices de seguro

Naquela mesma noite, Gonzales adquiriu duas apólices de seguro no valor total de US$ 105 mil. Esse montante equivale a cerca de US$ 1,1 milhão (R$ 6,2 milhões) nos dias de hoje.