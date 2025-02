'Dores horríveis': a mulher que sofreu infarto em voo com 15 cardiologistas

Em um momento, Dorothy lembrava que um dos médicos disse que eles a estavam perdendo. "Eu queria avisar eles que eu não estava morrendo", dizia a mulher.

'Alguém lá em cima gosta de mim'

Depois de recuperada, Dorothy via a situação com bom humor. "Alguém lá em cima gosta de mim", dizia ao se lembrar sobre quais eram as chances de ter tantos médicos, ainda mais cardiologistas, no mesmo voo.

O avião precisou ser desviado e pousou no estado da Carolina do Norte. Uma ambulância já esperava a mulher, que lembrava que, devido ao seu estado, "ultrapassava todos os faróis vermelhos".

Dorothy passou por uma cirurgia de emergência e ficou bem. Ela estava acompanhada de sua filha e de seu futuro genro. Dorothy lembra que eles ficaram na Carolina do Norte, mas as malas com as roupas seguiram para o último destino da viagem, na Flórida.

O casamento

A alta foi apenas na véspera do casamento. Dorothy dizia que implorou aos médicos para ter alta e poder comparecer à celebração.