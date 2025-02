Pai proibiu, e ela não ouviu: Ada Rogato foi pioneira da aviação brasileira

A iniciativa é de Marcos Amaro, presidente-executivo da Amaro Aviation e filho de Rolim Amaro, fundador da companhia aérea TAM. A aeronave é um Cessna 140 de matrícula PT-ADV, que ficará exposta em uma sala exclusiva em homenagem à aviadora.

"Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer a dona Ada, mas, como entusiasta da aviação, como aviador e agora como presidente do museu, eu me sinto muito honrado em poder falar sobre a história dela. [...] Também estamos recebendo da família, agora, alguns objetos, pertences, troféus e premiações pessoais da Ada, que a gente vai expor nessa sala, junto com o caderno de bordo do avião, documentação da Ada", diz Amaro.

O local ainda reúne diversas outras aeronaves, como réplicas do 14-bis e do Demoiselle, ambos de Santos Dumont, além de um Mirage que pertenceu à Aeronáutica e que está com uma pintura alusiva ao voo realizado pelo piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna na aeronave.

O museu fica aberto de quarta a domingo das 11h às 17h. O ingresso custa R$ 25 e permite visitar o Asas de um Sonho e a Fama; R$ 15 (entrada promocional para estudantes, professores, educadores e moradores de Itu). Às quartas-feiras (exceto feriados) a entrada é gratuita. Menores de 10 anos, maiores de 60 anos, Pessoas com Deficiência com um acompanhante, museólogos com registro no Corem (Conselho Regional de Museologia) e Membros Icom Brasil (Conselho Internacional de Museus) também têm entrada gratuita.