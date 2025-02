Casal voa ao lado de mulher morta? O que acontece quando passageiro morre

Tripulantes também passam por situações delicadas, como o que fazer com o corpo e como lidar com os demais passageiros. Se não houver nenhum médico presente no voo, a tripulação tem uma série de procedimentos que precisam ser realizados. Os profissionais são orientados a manter as manobras de emergência em algumas situações até que o pouso seja realizado.

Tudo isso é feito da maneira mais rápida e reservada possível, para evitar mais impactos no voo.

Corpo é separado discretamente dentro do possível

O passageiro que morreu pode ser preservado em seu lugar, sendo coberto por um lençol e preso ao banco. Nesse momento, se houver espaço a bordo, os passageiros próximos são levados para outros assentos, para manter o local isolado.

Corpo pode ser transportado. Caso não seja possível manter o passageiro no lugar, ele é retirado de seu assento e levado a outro lugar de maneira discreta, dentro do possível. Isso inclui, por exemplo, ficar na área reservada aos comissários.

Piloto é informado constantemente sobre todos esses passos. Ele mantém comunicação constante com equipes em solo enquanto a tripulação busca a melhor alternativa para o ocorrido.