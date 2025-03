Empresa portuguesa é acusada de copiar avião brasileiro; compare modelos

Sobre o compartilhamento de informações: O Ceiia alega que a Desaer compartilhou apenas questões conceituais e que não tinham como serem utilizadas no LUS-222.

Sobre o ATL-100 ter características únicas: Os portugueses negam essa afirmação, já que, entre outras questões, diversas características do avião estão seguindo as normativas europeias. Ainda, possuir porta traseira, ser bimotor, capacidade e até o formato da fuselagem seguem as normas norte-americanas e europeias para a fabricação de aeronaves do tipo.

A empresa ainda afirmou que "juntou-se ao projeto LUS-222, que já estava em curso desde 2020, depois de terminada legal e definitivamente a parceria com a Desaer. Entretanto, no mesmo posicionamento enviado, a empresa diz que "as partes decidiram, de comum acordo, cessar a parceria e seguirem o seu caminho e em 10 de novembro de 2021".

Na nota, a empresa de Portugal ainda reforça que "é falso que o CEiiA se tenha apropriado, para quaisquer efeitos e muito menos para serem utilizados no projeto LUS-222, de quaisquer elementos relacionados com o projeto ATL-100". Ela ainda questiona que, "passados três anos e quatro meses desde o momento em que a parceria foi encerrada, estranha-se que apenas agora a DESAER faça as alegações que sabe serem falsas, admitindo-se ser pelo facto do Programa LUS-222 ter hoje a parceria da Força Aérea Portuguesa, estar consolidado e com clientes identificados".

O Ceiia ainda conclui afirmando que está tomando as atitude "necessárias para acionar judicialmente a Desaer por danos patrimoniais e não patrimoniais".

