Por que temos a sensação de que mais acidentes aéreos estão acontecendo?

"Por outro lado, na aviação há um símbolo de liberdade, viagens e outros mundos, o que faz dela alvo dos desejos de muitos. Talvez, por isso, também fique tão observada e vigiada", conclui Peron.

Machado também afirma que a aviação é vista com fascínio. "Assim como o fascínio, a aviação também desperta o medo e a ansiedade envolvida com a antecipação de um acidente. Para algumas pessoas, esse medo e ansiedade extrapolam seus recursos internos e sociais para lidar com esses sentimentos, fazendo com que elas se afastem dessas experiências. Outras experimentam sentimentos negativos muito intensos ao serem expostas a notícias sobre acidentes. É sempre importante equilibrar a cobertura dos fatos com informações que possam dar a real dimensão do risco desses acidentes", conclui o psicólogo.

Piora em 2024

O ano de 2024 registrou um aumento no número de acidentes aeronáuticos em 2024, com 175 ocorrências. Nesse total, 44 delas registraram fatalidades, com 152 mortes ao todo.

Em tempo, o número de mortes foi o maior desde 2015. Mas isso se deve à queda do avião da Voepass em agosto de 2024, quando 62 pessoas morreram no acidente.

Em 2024, a média global também apresentou um leve aumento, segundo dados da Iata (Associação Internacional do Transporte Aéreo). No ano passado, foram registrados 1,13 acidente a cada um milhão de voos, ou seja, um acidente a cada 880 mil voos - não necessariamente fatais.