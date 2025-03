'Céu não é o limite': Major Joyce é a 1ª mulher a comandar esquadrão da FAB

Ao final do evento, que era direcionado ao público masculino, conversou com o palestrante, que disse se lembrar de que, talvez, a Força Aérea já tivesse vagas femininas na AFA (Academia da Força Aérea), localizada em Pirassununga, no interior de São Paulo.

O ano era 2002, e ela foi a uma lan house pesquisar sobre o assunto e se inscreveu para uma prova para ingressar na carreira de intendência, para a qual não foi chamada. Nesse momento, viu que estavam abertas 20 vagas para a primeira turma de mulheres aviadoras da FAB e resolveu agarrar a oportunidade.

"Foi a primeira vez que eu realmente pensei em me tornar piloto. Pensei: 'É agora ou nunca' e 'Por que não aviação?'. Era a chance de seguir meu sonho, ingressar nas Forças Armadas e conseguir uma certa independência para a minha educação. Acho que esse foi o primeiro grande passo que eu dei. Com uma família humilde em Manaus, poderia ser que até eu mesma me bloqueasse, pensando que não faria sentido ter uma piloto de lá, 'do mato' [diz aos risos], mas abracei e deu certo", afirma a major Joyce, comandante do Esquadrão Gordo.

A major conclui: "A vida foi me levando. Eu queria ter uma boa profissão e queria melhorar a condição da minha família, e a aviação veio como uma consequência, um meio para eu atingir esse fim".

Primeira turma de aviadoras