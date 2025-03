Quase 600 mortes: sucessão de falhas causou acidente mais fatal da aviação

A algumas centenas de metros de distância, os comandantes do avião norte-americano viram as luzes do KLM vindo em sua direção. Mesmo com os esforços, não deu tempo de saírem da frente.

Os pilotos do KLM 4805 tentaram forçar a decolagem, mas o avião ainda não tinha velocidade suficiente. O nariz saiu do chão, mas a cauda bateu na pista e se chocou com o Pan Am 1736, caindo em seguida.

Todos os 234 passageiros e 14 tripulantes daquele avião morreram. Das 396 pessoas a bordo da aeronave da Pan Am, 61 conseguiram sobreviver.

Série de erros causou tragédia

A falta de compreensão plena de expressão em inglês pelos tripulantes do avião da KLM e controladores foi um dos fatores atribuídos à fatalidade. Os pilotos entenderam que estavam autorizados a decolar, quando, na verdade, ainda não estavam.

Junto a isso, os controladores não teriam entendido que os pilotos avisaram que já estavam decolando, quando deveriam estar parados na posição de espera. A falta do uso de uma fraseologia padrão contribuiu para esse erro.