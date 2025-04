Como tarifaço de Trump pode impactar setor aéreo e encarecer passagens?

No Brasil, onde o setor aéreo já lida com desafios econômicos e operacionais, esse aumento nos preços pode desestimular viagens aéreas, afetando negativamente o turismo e a economia local. Em um dos piores cenários, a diminuição quantidade de aeronaves disponíveis pode levar a uma redução nas frequências de voos e até mesmo ao cancelamento de rotas, impactando a conectividade e o desenvolvimento regional.

A continuidade dessas políticas pode trazer desafios adicionais para fabricantes, companhias aéreas e passageiros, especialmente em mercados sensíveis como o brasileiro.

Impacto por aqui

Após o anúncio do tarifaço, o dólar sofreu uma forte queda, impactando diretamente nos negócios de diversas empresas brasileiras. Entre elas, a Embraer pode ser a mais afetada no curto prazo.

Grande parte da receita da empresa tem origem nos EUA, e a companhia brasileira tem uma linha final de montagem de jatos executivos no país da América do Norte. Ao mesmo tempo, com a queda do dólar, as receitas da empresa devem cair, somando ao aumento no valor de seus produtos que chegam ao país.

Em tempo, os verdadeiros impactos só vão surgir nos próximos meses, pois governos podem escolher retaliar ou a própria administração Trump pode voltar atrás na tarifação, como já ocorreu anteriormente.