5 razões para o fracasso do A380, o maior avião de passageiros do mundo

A Airbus anunciou, em 2019, o fim da produção do A380, maior avião de passageiros do mundo. Fruto de um investimento estimado em cerca de US$ 20 bilhões, o modelo fez seu primeiro voo comercial em outubro de 2007 pela companhia aérea Singapore Airlines.

Segundo a empresa, o modelo teve sua produção encerrada por falta de novos clientes.

O drama do A380 era tão grande que dois aviões do modelo, com pouco mais de dez anos de uso, foram completamente desmontados. Eles foram as primeiras unidades entregues à Singapore Airlines.