O dia em que um avião da Varig caiu na Amazônia por causa de uma vírgula

O avião decolou de sua última escala, em Marabá, às 17h35, com destino a Belém. Foi neste último trecho do voo que o acúmulo de problemas viria a resultar na queda do avião.

Início dos planos computadorizados

A Varig havia começado a disponibilizar planos de voo computadorizados meses antes do acidente. Esses planos continham todas as informações para o voo, como frequências de rádio das torres dos aeroportos, de controladores de voo, pontos de referência para a navegação e a rota, que é descrita em graus, como na bússola.

Até aquela época, utilizavam-se apenas três dígitos para inserir a orientação do rumo que a aeronave deveria seguir. Com os novos planos computadorizados, esse campo passou a contar com uma casa decimal, passando a ter quatro dígitos ao todo.

Com isso, houve uma confusão na hora de se programar os instrumentos do avião, que deveriam conter a rota 027,0°, e não 270°. Com isso, em vez de se dirigirem ao norte, em direção a Belém, acabaram indo para o oeste.