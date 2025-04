Vazam novas imagens de caça chinês de 6ª geração: O que se sabe?

Motores menores e múltiplos permitiriam entradas e saídas de ar mais discretas. Além disso, facilitariam o controle direcional do avião, como no caso do vetoramento de empuxo. "Se eu tiver três motores nos quais eu combino o ângulo deles, eu tenho mais suavidade de controle", destaca o professor.

Caça que não voa sozinho

A abordagem do projeto como sistema autônomo também é um pilar dessa nova geração. O J-36, como outras aeronaves que disputam o título de caça de sexta geração, é pensado para operar com e sem piloto. Isso permite que ele participe de missões de alto risco comandando ou acompanhado por drones letais. "Esse avião está sendo projetado provavelmente para ser com e sem piloto", defende o professor do ITA.

Ele cita como exemplo um cenário onde o caça se aproxima de um sistema antiaéreo como o S-400 russo. Dois drones avançam primeiro, emitindo sinais de interferência eletrônica (também chamado jamming) para confundir o radar inimigo. Quando o caça recebe a confirmação - via inteligência artificial e outras tecnologias - de que não foi detectado, realiza seu ataque. "É melhor perder um drone se for uma situação de maior risco. O piloto entra só depois quando houver uma melhor condição", diz de Paula.

Guerra em rede

A operação em rede com outras aeronaves é outro elemento-chave para os caças de 6ª geração. Em vez de voar de forma isolada, o J-36, provavelmente, deverá estar conectado a satélites, centros de comando, aeronaves de apoio e outros vetores aéreos. "A ideia é que você tem um ambiente tático com inteligência artificial integrado com data fusion [mescla de várias fontes de informação]", explica o professor do ITA.