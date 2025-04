'Tomates Assassinos': o filme trash em que um helicóptero caiu de verdade

Ainda foi desenvolvida uma série animada no começo da década de 1990 usando o mesmo título e a mesma premissa: tomates assassinos tentando dominar o mundo.

A queda do helicóptero

Cena do filme 'O Ataque dos Tomates Assassinos' mostra helicóptero caindo de verdade e se incendiando Imagem: Reprodução

A cena da queda do helicóptero acontece nos primeiros minutos do filme. Enquanto policiais atiram contra tomates em um campo (sim, essa era uma das cenas do filme), um helicóptero deveria pousar atrás deles.

A aeronave era um Hiller UH-12E, que custava cerca de US$ 60 mil, o equivalente a R$ 1,7 milhão em valores atuais. Entretanto, algo não saiu como o planejado.

Durante a gravação, o helicóptero bateu a cauda no chão e começou a girar fora de controle, até o momento em que caiu no solo e tombou de lado. O piloto e os dois atores que estavam a bordo foram retirados em segurança pela equipe do filme.