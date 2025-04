Quanto recebem os pilotos de avião? Mercado precisará de mão-de-obra

Mercado no exterior

O mercado mundo afora oferece valores maiores para pilotos qualificados.

Um copiloto pode ter salário inicial de cerca de R$ 74 mil na FlyDubai, empresa dos Emirados Árabes Unidos. Esse valor inclui o salário, auxílio para moradia, transporte e remuneração variável com base em 70 horas de voo mensais.

Nos EUA, o ganho médio anual de pilotos, copilotos e engenheiro de voo de linha aérea era de US$ 171.210 (R$ 1 milhão) em 2023, aproximadamente R$ 85,3 mil mensais. Os dados são do Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA.

No mesmo período, 152,8 mil pilotos estavam contratados naquele país. Isso é mais de dez vezes o número de profissionais do segmento empregados no Brasil, que tem aproximadamente 12 mil vagas preenchidas.

Nos próximos anos, profissionais podem se tornar escassos. Isso se deve aos altos custos de formação, fechamento de aeroclubes de instrução e concorrência entre companhias no mundo.