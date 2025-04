'O plano é bom', diz CEO: Gol corre contra o tempo para sair da recuperação

Meta bilionária

A empresa tem a meta de garantir junto a investidores US$ 1,9 bilhão (R$ 5,6 bilhões) para sair do processo de chapter 11. Ferrer explicou que a empresa já fez acordos com investidores no valor de US$ 1,25 bilhão, mas que esse valor não é suficiente para validar o plano.

"O que falta agora é preencher essa estrutura. Quem são os nomes que vão preenchê-la? Tanto do lado do equity, do capital, quanto do lado da dívida?", diz o executivo.

Mesmo com US$ 1,25 bilhão, sem os US$ 650 milhões restantes não será possível sair da recuperação. Esta é a última etapa do plano, mas há preocupação em como conseguir captar o valor restante diante das incertezas do mercado financeiro.

As últimas ações do presidente Donald Trump (EUA) e a volatilidade do dólar trouxeram uma forte instabilidade para a economia, e os investidores passaram a se fechar aguardando momentos de maior previsibilidade. A meta, ainda assim, é mantida para até o dia 15 de maio para concluir os financiamentos e garantir a saída da recuperação até o mês de junho.

A empresa já tinha tentado concluir essa operação em dezembro de 2024, mas a volatilidade cambial impediu o fechamento. "Foi aquele rali do dólar, naquele momento", disse o executivo, que acredita que, se os próximos dias forem bons no mercado, a empresa estará pronta para a saída da crise.