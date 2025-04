Segurança de Congonhas é tema na Netflix: Veja curiosidades do aeroporto

No dia 23 de abril, a Netflix irá lançar a série documental "Congonhas - Tragédia Anunciada". Nela, será abordado o acidente ocorrido no dia 17 de julho de 2007, quando um avião que chegava de Porto Alegre não conseguiu pousar na pista e bateu em um prédio do outro lado da avenida (veja aqui o que mudou na segurança do aeroporto desde o acidente).

Na ocasião, 199 pessoas morreram, e o debate sobre o possível fechamento do aeroporto voltou à tona. Hoje, com investimentos bilionários da administradora espanhola Aena, essa possibilidade se mostra como algo remoto, ainda mais em um aeroporto considerado o segundo mais movimentado do país e o 7º mais movimentado da América Latina em número de passageiros.

Veja a seguir algumas das principais curiosidades do aeroporto.