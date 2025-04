Voepass pede recuperação judicial: Empresa já passou por isso antes e saiu

A Passaredo chegou ao início da década de 2010 operando cerca de 20 aeronaves, sendo parte delas jatos regionais Embraer ERJ 145, com capacidade para até 50 passageiros. Atendia a dezenas de destinos, principalmente no interior do Brasil, com foco em rotas regionais pouco exploradas por grandes companhias.

Essa expansão, entretanto, exigia capital constante para conseguir se sustentar, e as receitas não acompanharam o ritmo.

Sem caixa para renovar a frota ou manter a malha aérea, a empresa se viu encurralada por dívidas trabalhistas, bancárias e fiscais. Em outubro de 2012, entrou com pedido de recuperação judicial, com uma dívida estimada na época em R$ 150 milhões.

Um dos principais pilares do plano de reestruturação foi abandonar gradualmente os jatos da Embraer e padronizar a frota com aeronaves ATR 72, turboélices mais econômicas e com melhor desempenho em pistas curtas — perfeitos para os aeroportos regionais onde a companhia atuava.

A mudança não foi só estratégica, mas também simbólica: a Passaredo deixava de lado a ambição de disputar com os gigantes da aviação e abraçava de vez o papel de companhia regional.

Pedido aprovado

O plano de recuperação foi aprovado pelos credores em 2013 e previa o pagamento das dívidas em até 15 anos. A renegociação foi considerada bem-sucedida e deu novo fôlego à empresa, que passou a operar exclusivamente com aviões ATR, enxugou rotas deficitárias e concentrou esforços em cidades médias do interior do país.