Em 1910, Santos Dumont divulgava planos para fazer avião em casa de graça

'Creative commons'

Em 1910, poucos anos após o voo do 14-bis, Santos Dumont disponibilizava gratuitamente em diversas publicações os planos para construir o Demoiselle. Esse era um avião menor em comparação com o primeiro a voar em 1906 na França, e foi projetado para ser simples, leve e acessível, quase como um "avião popular".

Ao liberar os planos, Dumont esperava que mais pessoas se interessassem pela aviação. Naquele ano, a revista Popular Mechanics trazia em destaque na sua capa a frase "Como construir um monoplano de Santos Dumont, nesta edição". Dentro, os detalhes, desde medidas, materiais e até técnicas para fazer a junção de tudo.

Dumont sempre demonstrou desejo que suas invenções conquistassem o mundo para o bem. Ele mesmo já havia declarado diversas vezes que nunca patenteou suas aeronaves e que nunca pretendia fazê-lo.

No livro "Asas da Loucura: A extraordinária vida de Santos Dumont, o autor, Paul Hofman, descreve como o aeronauta brasileiro via suas invenções. "Santos Dumont não acreditava em patentes e divulgou amplamente os projetos de seus dirigíveis"