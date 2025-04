Voo mais rápido do Brasil leva 24 min; lista mostra mais longos e curtos

Nem sempre uma distância maior significa mais tempo. Isso depende do tipo de avião utilizado e das rotas para sair do aeroporto. Aviões turbojato, por exemplo, são mais rápidos. Com isso, mesmo em distâncias um pouco maiores, eles tendem a fazer os trajetos em menos tempo do que em comparação com um turboélice.

Lista dos voos mais curtos

1) De Salvador para Cairu (BA)

Duração: 24 minutos

24 minutos Distância: 83 quilômetros

83 quilômetros Empresa: Abaeté

Abaeté Observação: O aeroporto de destino fica na região conhecida como Morro de São Paulo

2) Do Aeroporto de Monte Dourado, em Almeirim (PA), ao aeroporto de Almeirim (PA)