Vida curta e tamanho colossal: os 20 anos do primeiro voo do avião A380

Há 20 anos, decolava pela primeira vez o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. Hoje, aquele que foi considerado o orgulho da aviação europeia, segue impressionando pelo tamanho e intrigando pela curta vida de fabricação que teve.

O projeto do A380 foi uma das apostas mais ousadas da história da aviação comercial. Criado para rivalizar com o lendário Boeing 747, o "superjumbo" europeu se mostrou um gigante em mais de um sentido: na engenharia, na ambição, mas também nos desafios logísticos e financeiros.

Um avião para superar o 747

Desde os anos 1970, o Boeing 747, fabricado nos EUA) reinava absoluto como o maior avião de passageiros do mundo. Não à toa, o modelo norte-americano sempre foi chamado "Queen of the Skies" ("Rainha dos Céus").