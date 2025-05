Guiana Brasileira? Compare frotas de aviões de guerra de Brasil e Portugal

De acordo com ranking do site World Directory of Modern Military Aircraft (Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas), o Brasil está em 16º lugar entre os países com as frotas aéreas mais poderosas do mundo, enquanto os portugueses estão em 60º. São levados em conta poder de fogo, apoio logístico, capacidade de ataque e defesa, entre outros.

Em tempo, os Estados Unidos estão no topo da lista, com mais de 13 mil aeronaves em operação em todas as suas forças reunidas.

Veja a seguir a comparação a partir de dados da publicação World Air Forces da revista Flight Global, que faz uma análise das aeronaves pertencentes às frotas de cada país. Não foram considerados drones e planadores.

Portugal - 79 aeronaves

Caça F-16 da Força Aérea Portuguesa: País possui 21 exemplares do caça segundo ranking da publicação Flight Global Imagem: Força Aérea Portuguesa

Força Aérea Portuguesa - 76 aeronaves