Modelos russos e chineses: veja as aeronaves de ataque de Índia e Paquistão

A crescente tensão entre a Índia e o Paquistão resultou em uma série de ataques na região fronteiriça da Caxemira nos últimos dias, alvo de disputa entre os países. Há relatos de diversos caças abatidos, além de ataques ao solo.

Na semana passada, fontes internacionais relataram que a briga entre as duas nações resultou em uma das maiores batalhas aéreas da história recente. Dezenas de aeronaves estariam envolvidas em uma disputa que resultou em diversos aviões abatidos em uma luta que se espalhou por dezenas de quilômetros.

É necessário ter cautela com as informações que chegam do conflito pois, como diz a máxima histórica, a primeira a morrer na guerra é a verdade. Mesmo assim, é importante destacar que Índia e Paquistão despontam no ranking das maiores frotas militares do mundo, ficando em 4º e 7º lugares, com 4% e 3% de participação global, respectivamente: