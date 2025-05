Trump deve aceitar avião 747 VIP do Qatar; conheça o modelo e veja fotos

Conceito do interior de um Boeing 747-8 VIP Imagem: Boeing

Problemas éticos de R$ 2,2 bilhões

Embora o avião não custe nada para o governo dos EUA, o fato de ele passar para o acervo pessoal de Trump após o fim de seu mandato levantou debate ético sobre o recebimento do presente. Ainda mais pelo seu valor estimado de US$ 400 milhões (equivalente R$ 2,2 bilhões).

Ainda, segundo o The New York Times, a proposta está em discussão, segundo autoridades do Qatar. Essa aceitação colocaria em dúvida sobre a lisura da política externa de Trump, e os possíveis interesses na região do Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, o avião que poderá ser doado dificilmente seria usado pelo próprio Trump enquanto estivesse no cargo, já que não possui todas as adaptações e proteções necessárias. É provável que ele seja usado para levar as equipes do presidente, que já voam em um Boeing 747 separado.