Latam adesiva avião com 'pele de tubarão' para baratear voo. Como funciona?

O custo da aplicação depende do modelo da aeronave e da área coberta, mas é considerado baixo em relação à economia gerada, e as empresas que aplicaram dizem que a economia supera os custos em todos os casos.

Como é feita a aplicação?

Técnicos aplicam Aeroshark, um adesivo tecnológico que imita pele de tubarão e melhora o escoamento de ar em torno do avião, economizando combustível Imagem: Alexandre Saconi

O UOL visitou o Centro de Manutenção da Latam no aeroporto de Guarulhos para acompanhar a aplicação do Aeroshark durante a madrugada em um dos Boeings 777 da empresa. O procedimento é feito durante períodos programados de manutenção, justamente para otimizar o tempo em que o avião ficará parado no solo e evitar impacto na operação da companhia.

A aplicação começa com o planejamento logístico e a preparação da aeronave no hangar. Em seguida, a fuselagem e as naceles dos motores passam por uma limpeza rigorosa, etapa essencial para garantir a aderência do filme adesivo que reproduz a pele de tubarão.

Com a superfície limpa, técnicos aplicam fitas adesivas que servirão de guia para a colagem dos painéis do Aeroshark. Eles chegam em painéis com cerca de um metro de largura e são cortados de acordo com o esquema de onde serão colados.