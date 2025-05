Com pilotos baleados, segurança do RJ terá novo helicóptero de guerra; veja

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou recentemente a aquisição de um helicóptero UH-60 Black Hawk para ser incorporado às forças de segurança pública do estado até o final de 2025. O modelo é o mesmo que colidiu com um avião de passageiros em janeiro em Washington (EUA), caindo no rio Potomac em seguida.

O político também informou que o modelo contará com uma blindagem especial, tendo em vista que diversos pilotos de helicóptero se tornaram alvo de tiros nos últimos anos no RJ (já falamos disso aqui).

O Black Hawk é um dos mais utilizados pelos Estados Unidos nas guerras do século 21, e até já teve um filme com seu nome (Falcão Negro em Perigo, de 2001). O UOL entrou em contato com o Gabinete de Segurança Institucional, que informou não ter mais detalhes da vinda do helicóptero, como preço, onde será empregado e como serão os treinamentos das equipes.