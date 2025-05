Mexeu sem querer: como assento teria feito avião despencar 120 metros

O assento do piloto do Boeing 787 funciona de forma eletrônica. O piloto deve ajustar sua posição nele de forma que tenha uma visão adequada de todos os instrumentos e do lado de fora da cabine.

Há ao menos dois locais no assento onde os pilotos podem ajustar as posições. Um deles fica na parte de trás do assento, embaixo do encosto de cabeça, e o outro fica ao lado do banco.

O ajuste localizado na parte de trás afasta ou aproxima a poltrona dos comandos do avião para que os pilotos possam se posicionar em seus lugares. O da lateral permite a mesma aproximação, além de regular a altura.

O sistema ainda tem um botão de emergência. Ele fica na lateral do assento, um pouco mais para trás, e corta a energia do sistema de movimentação em caso de problemas.

Interruptor