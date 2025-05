Aumento de rotas e voos: Por que aéreas fazem ofensiva rumo à Argentina?

Por que cresceu?

No primeiro trimestre de 2025, o Brasil recebeu 870 mil turistas argentinos, sendo que 613 mil chegaram ao país via aérea, um número 88% maior que o mesmo período de 2024. A entrada no território brasileiro foi feita em maior número pelo Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Distrito Federal, na ordem.

Esse aumento é atribuído, principalmente, a fatores econômicos, como a desvalorização do real e a estabilidade do peso argentino em relação ao dólar. Com isso, o Brasil se tornou um destino mais acessível para os argentinos.

Ao mesmo tempo, o aumento da oferta de assentos, resultando em melhores preços para os passageiros, somado às estratégias promocionais das companhias aéreas também favoreceram a crescente demanda turística entre os dois países.

Segundo Ana Maria Vieira Fernandes, diretora da Faculdade de Turismo da PUC-Campinas, a conexão aérea entre Brasil e Argentina "já está fundamentada e consolidada há bastante tempo, a partir de uma combinação mesmo desses fatores que são estratégicos, econômicos, turísticos". Ela destaca que "Brasil e Argentina são os dois maiores emissores de turistas um para o outro aqui na América do Sul".

A professora aponta ainda que o crescimento recente do turismo é impulsionado por elementos como o câmbio e a facilidade de circulação. "[O turista está indo] para uma destinação que tem uma localização geográfica próxima, que tem uma língua que soa melhor no ouvido, que dê para o turista se virar melhor [...], e o brasileiro pode entrar na Argentina com somente o seu RG", afirma.