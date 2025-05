Voar em pé nos aviões? Assento viraliza, mas será que vai ser realidade?

Deviam ter vergonha de si mesmos, isso é uma piada triste e gananciosa.

Vocês estão criando problemas, não soluções.

Isso é uma vergonha! Uma falta de respeito pelos seres humanos!

Todas as frases foram ditas em comentários nas redes sociais onde as imagens do assento foram divulgadas.

Viajar em pé? Ainda não