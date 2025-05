'Não era sustentável continuar', diz CEO da Azul sobre recuperação judicial

Operação continua e a frota será renovada

Apesar do pedido de recuperação judicial, Rodgerson assegurou que a rotina operacional da Azul não será afetada. "Nós vamos continuar recebendo aeronaves e continuaremos cuidando muito bem uns aos outros e cuidando muito bem dos nossos clientes", afirmou, garantindo o compromisso com a segurança e a qualidade do serviço.

Ele confirmou, no entanto, que haverá mudanças na frota. "A Azul ainda está recebendo aeronaves. Sim, nós vamos ter algumas aeronaves [que serão retiradas] da nossa frota. Aeronaves mais antigas, muitas que já estão paradas, elas vão sair da nossa frota", afirmou. A renovação da frota faz parte do esforço para modernizar e reduzir custos operacionais, segundo a empresa.

"Azul está aqui para ficar"

Preocupado com os impactos da notícia entre os funcionários e o público, o CEO buscou tranquilizar a todos. "Pessoas dizem 'Ah, a Azul quebrou...' Não, não é nada assim. Você pode ver que muitas outras empresas aéreas fizeram isso. A grande diferença com a Azul é que nós já estamos entrando com uma saída em mente", diz John.

Rodgerson também reforçou o papel das parceiras americanas no sucesso do plano. "Nós vamos sair com muito, muito menos dívida, e uma empresa muito mais limpa e pronta para voar ainda mais alto", disse. John concluiu, em tom de confiança: "Estou animado para este próximo capítulo da Azul, porque nós vamos andar muito mais forte".