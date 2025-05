'Pedágio' para aviões em São Paulo causa polêmica entre pilotos e aeroporto

Uma cobrança inédita está causando dor de cabeça para pilotos e passageiros que usam o aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo. A concessionária do local instalou um portão na pista de acesso a diversos hangares e cobra os operadores ao passarem por ele rumo às empresas no local. A cobrança chegava a R$ 343,90 a cada vez que um avião passasse por ali, aumentando os custos da operação e afastando clientes das empresas de manutenção instaladas em uma área particular do aeroporto. A barreira já causou um acidente, e operadores deixaram de realizar manutenções no aeroporto pelo custo.

No dia 5 de maio, em caráter liminar, uma decisão da Justiça determinou que a Voa-SP se abstenha de cobrar pela passagem entre as áreas do aeroporto, sob pena de R$ 5 mil de multa diária.​​​​​ A operadora, no entanto, disse que irá recorrer.

Área pública X Área privada