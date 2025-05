O que está por trás do boom de salas VIPs nos aeroportos pelo país?

A Visa inaugurou em maio no aeroporto de Guarulhos Visa Infinite Privilege Lounge, com 165 m² e capacidade para até 38 pessoas. Apenas poderão usufruir do espaço os portadores do cartão Visa Infinite Privilege e com uma reserva de, pelo menos, 24 horas de antecedência.

No mesmo aeroporto, a operadora de cartões ainda conta com o Visa Infinite Lounge desde 2022. Ano passado, espaço foi ampliado para 700 m² e dobrou a capacidade, conseguindo atender até 200 viajantes.

Segundo a empresa, o local está alinhado com sua estratégia de diferenciação no segmento de alta renda. "Aqui no Brasil, dentro da nossa estratégia de marca e posicionamento do Visa Infinite, como cartão premium que oferece valor agregado ao portador, entendemos que seria importante ter uma sala proprietária", informou a empresa em nota.

Advantage

Sala VIP Advantage no aeroporto de Congonhas Imagem: Divulgação

Com salas em diversos aeroportos e sem estar ligada a um banco ou companhia aérea, a operadora Advantage foi uma das que ampliou seu espaço no aeroporto de Congonhas. A empresa também está presente em aeroportos como os de Campo Grande, Foz do Iguaçu, Joinville, Maceió, Campina Grande, entre outros.