A tecnologia brasileira que evita que carros batam em aviões nos aeroportos

Em alguns casos, as equipes das viaturas fazem o pedido diretamente para os controladores, usando uma linguagem aeronáutica específica. Em outras situações, quem está no carro tem de avisar sua empresa que irá entrar em alguma área restrita à sua circulação, e ela é quem faz a coordenação com a torre do aeroporto.

Em todas as situações, é importante conhecer a linguagem utilizada na fonia aérea. Até mesmo para evitar acidentes: se um motorista estiver na pista e ouvir via rádio que ela está com um pouso autorizado, deve sair dali quanto antes, pois alguma coisa deu errado para permitir sua permanência no local.

Por que viaturas entram na pista?

Em São Luís, a operação diária exige ao menos duas inspeções completas na pista por turno de trabalho. Nessas rondas, os agentes verificam o estado do pavimento, o balizamento, placas de sinalização e barreiras patrimoniais. "A gente verifica as barreiras para evitar o ingresso de animais ou pessoas não autorizadas dentro do complexo de pista", afirma Marcelo Angelim.

RIVB: Dispositivo evita acidentes com entrada inadvertida de viaturas em pistas de aeroportos Imagem: Alexandre Saconi

Esse tipo de inspeção é comum em todos os aeroportos, que também precisam verificar se não há nenhum objeto estranho nas pistas, se não há buracos ou deformidades no asfalto, entre outras tarefas. Esse ingresso é feito em coordenação com as torres de controle de cada local, que deve assegurar que, quando um avião estiver se aproximando, não haverá nenhuma viatura no local e vice-versa.