Por que há aviões que ainda precisam de disquete para voar?

Demora também ajudaria a detectar alguém tentando burlar a segurança. Como a atualização por disquetes leva mais tempo do que pelos sistemas contemporâneos, caso alguém estivesse tentando fazer isso com más intenções, ficaria mais tempo exposto, podendo ser descoberto. Ao mesmo tempo, se há uma falha na atualização, o processo tem de ser reiniciado. Apenas com a confirmação do sucesso do procedimento é que o avião fica liberado para voltar a funcionar.

Atualização ocorre em partes

Local onde a interface para atualização de softwares é conectada no Boeing 777 Imagem: Alexandre Saconi

Nem sempre é necessário atualizar todo o computador do avião ao mesmo tempo. Algumas aplicações podem ser configuradas individualmente, como:

Sistemas de voo

Cartas aeronáuticas

Mapas dos aeroportos

Software 'dedo-duro'

Um dos softwares usados em alguns aviões da Latam repassa diversos dados após o pouso. São informações da telemetria do avião, como consumo de combustível, velocidade e de milhares de sensores.