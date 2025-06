Feira de jatinhos exclusiva para convidados em SP mostra mercado aquecido

Okean 57, um barco de 17,4 metros de comprimento e que as laterais se expandem para aumentar a área útil quando está parado Imagem: Alexandre Saconi

O modelo tem varandas laterais se abrem quando o barco está parado, suíte, cabine de hóspedes com banheiro social, sala integrada e cozinha externa. Apesar de se dedicar ao mar, a marca diz que a participação no evento se deve à afinidade com o público convidado.

"Estar no Catarina Aviation é mais do que participar de um evento; é estar próximo do público que tem e valoriza as mesmas experiências, sejam elas no mar ou no ar", diz Roberto Paião, o diretor-presidente do Grupo Okean, em nota.

A Schaefer Yachts trouxe o Schaefer V44, com 13,4 metros. Seu preço custa a partir de R$ 6 milhões, e o barco comporta 14 pessoas durante o dia e quatro durante a noite.

McLaren 750S em exposição no Catarina Aviation Show Imagem: Alexandre Saconi

Já entre as marcas de automóveis, estão exemplares trazidos pela empresa de comércio exterior Comextport, como a McLaren 750S, o Aston Martin Vanquish e o Mercedes-AMG S 63 E Performance.