Como 'Waze' aéreo faz empresas economizarem combustível e barateia custos

Com o uso do OptiDirect também durante o cruzeiro, a previsão é de uma economia adicional de quase R$ 29 milhões em 2025. Essa redução de custos é significativa num setor onde o combustível pode representar até 40% das despesas operacionais de uma companhia aérea, abrindo espaço para baratear o custo das passagens (ou frear os aumentos).

Mais do que números, a economia representa uma contribuição concreta para metas ambientais do setor, reduzindo emissões de carbono em uma indústria que busca alcançar a neutralidade de carbono até 2050, ou seja, zerar o saldo de emissões nas próximas décadas.

Pequenos ganhos que fazem a diferença

Um dos grandes trunfos do sistema é justamente não buscar apenas grandes encurtamentos, difíceis de serem liberados devido à complexidade do tráfego aéreo, mas somar pequenos ganhos em quase todos os voos. A lógica é parecida com aquela usada por motoristas experientes: ganhar minutos aqui e ali, sem depender de uma grande rota alternativa.

O software prioriza sugestões com maior chance de aprovação pelo controle de tráfego aéreo, mesmo que a economia de combustível em cada caso seja modesta. A estratégia de volume "grão em grão" que, no fim, gera um impacto financeiro expressivo.

Para as tripulações, a operação continua segura e sob controle. A decisão de aceitar ou recusar cada sugestão é totalmente do piloto, e todas as recomendações respeitam os limites de espaço aéreo estabelecidos.