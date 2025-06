Acidente com 787 na Índia é o primeiro com fatalidades do modelo; conheça

Sistemas elétricos

Outra grande inovação do 787 é a utilização ampla de sistemas elétricos no lugar de sistemas pneumáticos, ou seja, aqueles movidos a ar. A partida do motor, por exemplo, é feita com um sistema elétrico, o que agiliza o acionamento e consome menos combustível, poluindo menos e gerando menos custos.

O ar-condicionado também é elétrico no 787, deixando de funcionar com o ar do motor. Essa melhora na potência é similar a um carro, onde o ar-condicionado tira um pouco da potência do motor quando está em funcionamento.

O modelo ainda conta com um sistema de auxílio à pilotagem chamado HUD (Head up Display, ou, monitor de alerta, em tradução livre) de fábrica. Ele ajuda os pilotos a voarem projetando as informações mais importantes bem à frente de suas cabeças, e não apenas nas telas logo abaixo nos painéis do avião.

Problemas envolvendo o 787

Durante seu desenvolvimento, o 787 passou por algumas polêmicas. Em 2021, a Boeing suspendeu as entregas do modelo após a descoberta de que peças de titânio de fornecedores não estariam de acordo com os padrões exigidos pela fabricante.