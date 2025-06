Armados pelos EUA: Qual o real poder aéreo de Irã e Israel?

Caça F-15 da Força Aérea de Israel voa em formação com um B-52H dos EUA Imagem: Força Aérea dos EUA

Embora Israel tenha uma menor variedades de aviões de combate (três apenas), sua frota é maior que a do Irã, com 278 unidades. Já o país persa possui mais modelos (oito ao todo), mas menos unidades que o vizinho, com 218 exemplares.

Armados pelos EUA

Caça F-35 israelense com a bandeira de Israel durante reabastecimento Imagem: Força Aérea dos EUA

É notória a presença dos EUA entre os fabricantes das aeronaves de ataque dos dois países. Todos os caças de Israel são norte-americanos, por exemplo, e mais da metade dos do Irã também.

No caso do Irã, as aeronaves oriundas dos EUA foram fornecidas pelo país ocidental antes da revolução islâmica no país, que aconteceu no final da década de 1970.