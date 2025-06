De ventilador a jatos: como GE tornou Petrópolis polo global da aviação

Hoje, a memória desse período ainda é lembrada internamente como um alerta sobre a importância de diversificar mercados e manter eficiência operacional.

Onde fica cada unidade

A GE Celma opera cinco unidades no estado do Rio de Janeiro. Três delas estão em Petrópolis, onde se concentram as áreas administrativas e parte da manutenção.

A unidade de Três Rios é responsável por etapas mais pesadas da manutenção, como desmontagem e inspeções estruturais. Ela está em expansão e será a principal base dos motores Leap.

Em 2024, a GE Aerospace anunciou investimento de R$ 430 milhões para ampliar sua capacidade produtiva na unidade de Três Rios (RJ) para atender à crescente demanda de motores Leap Imagem: Alexandre Saconi

No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, a empresa possui uma unidade dedicada ao ensaio de motores em funcionamento. O local conta com banco de provas onde os motores são testados em condições reais de operação.