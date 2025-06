Voei no Embraer Phenom 300, o jato executivo leve mais vendido do mundo

Um terceiro que pude conhecer, mas, felizmente, não foi necessário, é a descida automática de emergência. Caso o avião despressurize e os ocupantes desmaiem, o Phenom 300E desce sozinho até uma altitude onde o ar é respirável, desvia da rota e muda o transponder da aeronave para um código de emergência para avisar o controle de tráfego aéreo.

Do momento do toque no solo até a parada total, transcorreram poucos metros. A frenagem foi intensa, mas não brusca, mostrando a capacidade de parada em pistas curtas.

Ficha técnica

Detalhes do Phenom 300E, avião da Embraer que é o mais vendido da categoria no mundo por 13 anos consecutivos Imagem: Alexandre Saconi

Modelo: Phenom 300E

Fabricante: Embraer

Velocidade máxima de cruzeiro: 859 km/h

Tamanho de pista para decolagem: 978 metros (Com o peso máximo) ou 674 metros (com cinco ocupantes a bordo)

Altura: 5,1 metros

Comprimento: 15,6 metros

Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 15,9 metros

Altura interior da cabine: 1,5 metro

Largura da cabine: 1,55 metro

Comprimento da cabine: 5,23 metros

Tamanho do bagageiro: 2.400 litros

Capacidade: Até 10 passageiros

Altitude máxima de voo: 13,7 km de altitude

Autonomia: Até 3.723 km de distância (levando cinco pessoas a bordo)

Preço: US$ 12,5 milhões