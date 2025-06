Rico mais jovem faz Boeing mudar forma de vender jatos VVIP; conheça o BBJ

Como resposta a esse novo perfil de cliente, a Boeing lançou o BBJ Select, uma versão com interior pré-configurado, que funciona quase como um "avião de catálogo". "O cliente escolhe a configuração como quem monta um Lego", resume Shindle. São 216 combinações possíveis, com opções de lounges, suítes e áreas de reunião.

O grande diferencial, além da agilidade, é que todo o processo fica sob responsabilidade da Boeing, em um contrato único com a fabricante. "Esse modelo reduz custos, diminui o tempo de entrega e atende desde clientes corporativos até governos e bilionários que não querem gastar centenas de milhões em um interior totalmente sob medida", explica. O preço parte de cerca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões), bem abaixo dos modelos customizados, que podem ultrapassar os US$ 300 milhões dependendo do avião e da configuração.

De olho no Brasil

Sala de reuniões do jato executivo BBJ (Boeing Business Jets) dedicado a chefes de estado Imagem: Divulgação/Boeing

O Brasil é considerado um mercado prioritário para a Boeing na aviação executiva. "Esse mercado cresce mais rápido do que o PIB e até mais do que mercados maduros como Estados Unidos e Europa", afirma Shindle. "Aqui há mais giro de aviões, porque os governos trocam suas frotas com mais frequência e há surgimento constante de novos ricos", destaca o executivo.

A Boeing quase levou um BBJ para o Catarina Aviation Show, realizado no começo de junho em São Roque (SP), mas acabou não conseguindo. "Decidimos participar do evento muito em cima da hora e, quando fomos atrás, já não havia espaço disponível para aeronaves estáticas", conta. "Mas, para o ano que vem, Catarina está no topo da nossa lista na América Latina. A ideia é, sim, levar um avião", conclui o executivo da Boeing.