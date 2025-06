Brasil é 'mercado do futuro', mas ainda assusta aéreas, diz JetSmart

Veja os principais pontos a seguir.

UOL: Você afirmou que as tarifas aeroportuárias do Brasil eram as melhores da região. Qual é a importância disso para uma low-cost?

Estuardo Ortiz: Quando você embarca em um voo internacional na América do Sul saindo do Brasil, você paga algo entre 12 a 15 dólares, enquanto em países como Argentina, Uruguai ou Colômbia esse valor pode chegar a 75 ou 80 dólares. Vendemos passagens a 100 dólares. As pessoas acabam pagando mais em taxas do que na tarifa aérea. Acho que um dos desafios para a conectividade na América do Sul é fazer em todos os países o que o Brasil já fez: baixar a tarifa de embarque.

Há planos de operar voos domésticos no Brasil ou expandir rotas internacionais?

Ortiz: Para nós, o Brasil continua sendo um mercado importante para o futuro. Agora estamos focando mais no desenvolvimento da Colômbia e da Argentina, mas claro, continuamos no Chile e no Peru, e, mais adiante, certamente veremos o Brasil como uma oportunidade para operações domésticas, mas não por enquanto.

Estamos apenas planejando iniciar operações para Recife a partir de Buenos Aires. Rio de Janeiro tem sido o foco principal para nós, com resultados muito bons. Estamos voando do Rio para Buenos Aires, Santiago do Chile, Montevidéu e vamos iniciar Córdoba, na Argentina, direto para o Rio.

Em 2023, a JetSmart encerrou a operação regular no aeroporto de Guarulhos. Por que essa decisão foi tomada?

Ortiz: Às vezes, quando surge uma oportunidade, precisamos aproveitá-la. Temos que focar agora, como companhia, em aumentar a escala e capacidade nos países em que já estamos.

Como a regulação brasileira afeta a operação da JetSmart?

Ortiz: Precisamos manter a capacidade de vender passagens separadas da bagagem. Tarifas sem bagagem são críticas para uma companhia de baixo custo. Há iniciativas no Congresso para tornar obrigatória a inclusão de bagagem nas tarifas, e como já dissemos antes, dependendo do mercado, entre 30% a 60% dos clientes não levam bagagem. Se for obrigatório incluir, isso significa que temos que aumentar as tarifas.

Que mudanças são necessárias nos marcos regulatórios para tornar o país mais atraente à JetSmart?

Ortiz: A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) tem feito um bom trabalho em simplificar regulações, introduzindo normas mais modernas. Mas o custo do combustível no Brasil é um problema.

Além disso, o custo com reclamações de clientes é não apenas muito alto, mas também muito imprevisível. Você não sabe qual será o custo. É muito discricionário, e 90% das reclamações jurídicas globais vêm do Brasil, mas o país representa menos de 1% do tráfego.

Existem mudanças estruturais que são críticas para tornar o mercado brasileiro mais atraente, mais sustentável, para ter um operador local escalável no país.