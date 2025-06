Pagou mas não levou: Os C-130 líbios retidos nos EUA desde os anos 1970

A compra

Em meados de 1969, antes da ascensão de Muammar Gaddafi (1942-2011) ao poder, a Líbia contratou com a Lockheed Martin para a compra de oito aviões de transporte multimissão C-130 Hercules. As aeronaves foram fabricadas, pintadas com camuflagem desértica e ficaram prontas, mas sem trocarem de mãos, ficando nos EUA.

O valor do negócio à época foi estimado em US$ 70 milhões. Entretanto, logo após a compra, Gaddafi expropriou ativos de empresas americanas e fechou bases militares dos EUA na Líbia.

Como resposta, os EUA impuseram restrições de exportação de armamentos, interrompendo a entrega dos aviões.

Histórico entre os países

Durante a década de 1970, o governo dos EUA cancelou licenças militares e proibiu novas vendas de armas à Líbia. O Departamento de Estado orientou a Lockheed a realocar os C-130 para outro país, deixando claro que a decisão era irreversível.