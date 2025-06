Porta solta, acidentes e volta ao topo: veja fatos sobre a crise da Boeing

Hoje, a fabricante dos EUA está à frente apenas na quantidade de aeronaves de fuselagem larga entregues, como os modelos 787 e 777, com 53 exemplares no ano, frente a 25 da concorrente europeia. A queda geral no número de entregas da Boeing no meio do primeiro semestre do ano foi causada, principalmente, pelas tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump (EUA), que geraram incertezas no mercado internacional e causou a suspensão de entregas do 737 Max para a China, que devem ser retomadas em breve.

Quedas do 737 MAX

Em menos de cinco meses, dois acidentes fatais com o Boeing 737 MAX chocaram o mundo e colocaram a Boeing no centro de uma das maiores crises da aviação moderna. Dois aviões caíram nesse curto espaço de tempo, sendo um na Indonésia, em 2018, e outro na Etiópia, em 2019.

As investigações revelaram que ambos foram causados por falhas em um software que corrigia as manobras chamado MCAS, que forçava o nariz da aeronave para baixo de forma automática e, muitas vezes, sem que os pilotos tivessem tempo de reagir.

Esse software passou a ser usado no 737 Max devido a mudanças no design do avião, levando à necessidade de correções automáticas no voo para compensar possíveis erros dos pilotos.

O modelo foi proibido de voar no mundo todo por quase dois anos, gerando prejuízos bilionários e manchando a reputação da fabricante. Internamente, surgiram denúncias de que executivos priorizaram a redução de custos e a pressa para competir com a Airbus, em detrimento da segurança. Além do impacto financeiro, a Boeing passou a enfrentar uma crise de confiança junto a clientes, reguladores e passageiros.