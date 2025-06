Brasil tem 'um processo por voo': litígios preocupam setor aéreo

Um processo a cada voo

Para Peter Cerda, vice-presidente da Iata para as Américas, a alta litigiosidade no setor é um dos principais desafios enfrentados pelas aéreas no país, sejam elas nacionais ou estrangeiras.

Questionado pelo UOL, o executivo destacou os desafios enfrentados pelas companhias aéreas no Brasil devido à alta litigiosidade no setor. "Para cada 227 passageiros, há um processo judicial no país. Isso significa que, a cada voo que decola no Brasil, um passageiro levará a companhia aérea aos tribunais", afirmou. Em comparação, nos EUA, há apenas um processo para cada 1,2 milhão de passageiros, o que evidencia a disparidade, segundo Cerda.

O executivo criticou ainda o ambiente regulatório e os custos excessivos, que desestimulam a entrada de novas empresas aéreas. "O Brasil é o país mais litigioso do mundo. Se é caro para as companhias, imagine para os passageiros", disse.

Ele alertou que, sem mudanças, o setor continuará tendo de passar por processos de recuperação judicial além da perda de conectividade, prejudicando o desenvolvimento do mercado aéreo nacional.

'Brasil é caso fora da curva'

O advogado Ricardo Bernardi, que assessora a Iata e atua em tribunais brasileiros, defendeu que a raiz do problema está na forma como o Judiciário nacional interpreta os tratados internacionais sobre transporte aéreo. Segundo ele, o Brasil criou uma jurisprudência que extrapola o que está previsto nas convenções internacionais, e isso incentiva uma indústria de ações judiciais.