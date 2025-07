Saiba como vai ficar: FAB acerta em cheio ao criar novo museu aéreo em SP

Supermarine Spitfire: O caça foi peça-chave na resistência britânica durante a Batalha da Inglaterra, enfrentando diretamente o Messerschmitt 109 nos céus europeus. Era veloz, versátil e marcou um avanço tecnológico importante para a Força Aérea Real britânica.

O novo museu

O Mapa será instalado em uma área de 85 mil metros quadrados no Campo de Marte, em parte do antigo Pama-SP, em oficinas desativadas. Embora a especulação sobre a nova localidade seja antiga, remontando a promessas de 2018 junto à criação de um parque no mesmo local, agora a iniciativa começa a tomar traços definitivos.

O acesso será facilitado tanto por terra quanto por via aérea, com previsão de pátio para aeronaves visitantes e possibilidade de apresentações aéreas no futuro. Essa última questão é um pouco delicada, pois demonstrações do tipo são bem restritas sobre áreas urbanas, mas nada que impeça algo mais comportado, como o que acontece nos dias em que há os portões abertos da FAB no local, com exposição de aeronaves e shows aéreos.

O acervo do museu já nasce entre um dos maiores do mundo, com mais de 80 aeronaves históricas. As três primeiras aeronaves deverão estar em exposição durante a Labace, maior feira de aviação executiva da América Latina, que será realizada entre os dias 5 e 7 de agosto no local. Com isso, já será possível ter um gostinho do que o futuro reserva.