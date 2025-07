Cortes no orçamento deixam aviação mais cara e aumentam risco de acidentes

Essas reduções terão impacto em missões humanitárias, mas, também, na fiscalização de empresas e no controle de operações aéreas. Ao mesmo tempo, as provas para emissão de novas habilitações para pilotos, mecânicos e comissários também foram suspensas, diminuindo a presença desses profissionais em um mercado com mão de obra muito escassa.

Fiscalização e segurança aérea sob risco

A primeira atividade suspensa pela Anac com os cortes orçamentários, já em dia 6 de junho, foi o agendamento dos exames teóricos para licenças e habilitações de profissionais da aviação civil. Também foram interrompidos processos de certificação de novas empresas e tecnologias aeronáuticas, segundo a agência.

Na quinta-feira (3) passada, metade do valor contingenciado foi liberado após o Ministério de Portos e Aeroportos ter remanejado R$ 15 milhões como recomposição parcial dos valores destinados à agência. Segundo a Anac, esse valor será destinado "prioritariamente, para o retorno da aplicação de provas aos profissionais de aviação civil e em atividades de certificação e fiscalização", mas, ainda bem abaixo do esperado, já que a agência terá um dos menores orçamentos de sua história.

A falta de verba também afeta a fiscalização da segurança de operações aéreas, que pode ficar em apenas 40% da capacidade prevista. Com isso, inspeções de rotina em operadores aéreos, por exemplo, devem ser feitas com maior distância temporal, dificultando a detecção de falhas e aumentando o risco de que um acidente ocorra, já que não há verba, sequer, para o deslocamento dos profissionais até esses locais.

Até mesmo a certificação dos eVTOLs, popularmente conhecidos como 'carros voadores', deve sofrer atrasos. Com projetos deste tipo de produto em análise no Brasil, a Anac aponta não ter como acompanhar esses projetos de perto, atrasando a entrada de empresas e tecnologias no país.