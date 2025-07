Mais 10%: Projeto quer taxa ambiental a quem voa nas 1ª classe e executiva

A mudança, no entanto, ainda depende da regulamentação por leis complementares e estaduais. Não há, até o momento, cobrança efetiva de IPVA sobre jatinhos ou helicópteros no Brasil. Um estudo do Sindifisco Nacional aponta o potencial de arrecadação caso essa cobrança venha a ser implementada.

Segundo o sindicato, apenas com a aviação executiva — que representa cerca de 75% da frota aérea nacional — seria possível arrecadar cerca de R$ 2,4 bilhões por ano. O número considera uma alíquota de 4% aplicada sobre o valor de mercado de aeronaves como jatos, turboélices e helicópteros usados para fins privados.

A proposta exclui da cobrança aeronaves agrícolas e as que prestam serviços aéreos regulares com autorização da Anac. Também ficam isentos os aviões utilizados por órgãos de segurança e defesa civil, além de plataformas móveis em alto-mar. O sindicato alerta, no entanto, que é preciso evitar fraudes ou o uso indevido dessas exceções. A preocupação é que não se transforme em regra em uma espécie de terceirização de bens de luxo para escapar do imposto.

Procuradas, a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) disse que não comenta projetos em tramitação, e a Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral) não retornou o contato da reportagem.